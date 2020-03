Setién:«Quan arrenquem una altra vegada tindrem molta energia i força»

L'entrenador del 'FC Barcelona, ??Quique Setién, ha manifestat aquest divendres des de casa seva que una vegada que es pugui reprendre el futbol ho faran amb "molta energia i molta força", si bé ara ha recalcat que, sent positius, cal estar en casa per combatre la pandèmia del coronavirus.

"Tant de bo que se us sigui lleu, que penseu que això passarà aviat i que quan arrenquem una altra vegada tot estarà bé i tindrem molta energia i força per començar de nou", va assegurar en un vídeo facilitat pel club blaugrana.

Setién, confinat amb la seva família, va assegurar que tracta d'aprofitar el temps tot el possible. "Intentem mantenir certes rutines. Tant de bo això passi aviat, que passarà", ha augurat.

"La realitat és que tractem de mantenir-nos actius, pendents del que hem deixat i al que puguem donar continuïtat des de casa. El que més trobo a faltar és això, és el verd", va assegurar amb un somriure mentre tocava fulles d'una planta.

Sense perdre l'humor, el tècnic blaugrana assegura que troba a faltar la "adrenalina" que li donen els partits. "Trobo a faltar aquesta càrrega, aquesta tensió, que portem quaranta anys alimentant. També ' entrenar, l'estar amb els jugadors, el bon ambient que hi ha ... Però el que més, el verd. I aquesta planta és el que més es li sembla ", ha fet broma.

Aprofita per llegir, i en aquests moments està amb el projecte benèfic 'Herois de l'Esport', escrit per diversos periodistes esportius i amb pròleg d'Andrés Iniesta. "És un projecte solidari iniciat fa anys, amb relats de diversos periodistes. Iniesta diu que darrere d'una pilota no hi ha només alegria, sinó també solidaritat".

"La veritat és que no sóc de sèries, no tinc temps i un s'enganxa aviat a elles. Vaig veure la de 'Joc de Trons', i ja la tinc una mica oblidada. Però no la puc tornar a veure, perquè si no he de demanar que s'allargui el confinament i vull tornar a entrenar ", ha comentat.

D'altra banda, no ha amagat que el seu no és la cuina. "M'acaba de deixar la meva dona la cullera, està sortint una salsa de mandonguilles meravellosa. Jo més que això ... Això sí que funciona de meravella", va assegurar abraçat a una 'Thermomix'. "La meva especialitat és la truita de patata, em surt fenomenal", ha apuntat.