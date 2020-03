El president de la Federació Internacional d'atletisme diu que l'ajornament dels Jocs és un respir per als atletes

El president de la Federació Internacional d'atletisme (World Athletics), Sebastian Coe, ha afirmat que posposar un any els Jocs Olímpics de Tòquio «donarà a tots els atletes un respir i seguretat en aquests temps sense precedents i incerts», com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus.

«L'anunci que els Jocs es posposin pel 2021 ha estat ben rebut. És el que els esportistes volien i creiem que aquesta decisió donarà a tots els atletes, àrbitres, tècnics i voluntaris un respir i seguretat en aquests temps. L'enfocament prioritari ha de ser el de la salut i el benestar de nosaltres mateixos, les nostres famílies i les nostres comunitats. I tot i que és difícil de dir per a nosaltres, de vegades l'esport ha de quedar en segon pla», ha dit Sebastian Coe en una carta oberta .

«Encara no sabem la data dels Jocs de l'any que ve i no vull especular sobre la decisió que prendran el COI i el Govern japonès. Quan ho hagin fet, veurem quin impacte té aquesta decisió en el nostre Mundial d'Oregon. Sé que a tots els agradaria respostes a aquestes dues preguntes ara, però tots necessitem temps per revisar i discutir les opcions», ha comentat. «Cada esdeveniment important depèn d'un grup complex i entrellaçat de parts interessades. Aprofitem aquest moment ara, per veure realment les opcions i prendre decisions correctes», ha etzibat. «Tenim una oportunitat única per no marejar les coses i ajustar els límits. Tenim l'oportunitat de pensar, trencar les guies i desterrar la mentalitat de la forma en què sempre s'ha fet», ha afegit al respecte.

«Irònicament, crec que el distanciament social realment ens acostarà més. La situació en què es troba el món avui és una gran crida d'atenció per a tots, tant essers humans com a empreses i entitats de l'esport. Hauríem de capitalitzar això i trobar noves formes d'organitzar actes, crear i planificar nous esdeveniments que abastin tant a molts com a pocs», ha assegurat.

«Hauríem de treballar amb els governs per restablir l'esport a les escoles, reconstruir les estructures dels clubs, incentivar les persones a fer exercici i posar-se en forma. Això hauria i podria ser la nova normalitat. No hem de fer les coses de la mateixa manera», ha insistit Coe, per després detallar les quatre prioritats de World Athletics en aquest moment.

Així, el primer objectiu és «fer que els nostres atletes tornin a competir al més aviat possible, quan sigui segur fer-ho» sota les ordres de les autoritats sanitàries. «Continuarem fent tot el possible per preservar i crear una temporada a l'aire lliure de reunions d'un dia aquest 2020, començant i acabant més tard del que és habitual, perquè els atletes, quan puguin i siguin segurs, tinguin accés a competicions en totes les regions», ha precisat. ­«Accelerar la nostra revisió actual del sistema de classificació olímpica i publicar qualsevol canvi en el procés com més aviat millor, perquè els atletes sàpiguen quina és la seva posició», ha indicat sobre el segon objectiu. «L'important ara és que desenvolupem un procés clar i just perquè els atletes restants puguin classificar-se, atès que molts esdeveniments s'han posposat. Treballarem amb la nostra comissió d'atletes, amb el nostre consell i amb el COI per fer això», ha afegit. La tercera prioritat és «reorganitzar el calendari global d'esdeveniments, no només per als propers dos anys, que veuran algunes interrupcions importants, sinó a llarg termini» i en un context d'incertesa econòmica. «Estem compromesos a treballar amb tots els esports per resoldre el calendari esportiu en 2021 i 2022, i això portarà algun temps», ha subratllat Coe.