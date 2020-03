El somni de Mar Juárez queda pendent

Ha declarat més d'una vegada que participar en uns Jocs Olímpics és el somni de la seva vida. L'esperança de ser a Tòquio s'ha congelat temporalment per a Mar Juárez i per a molts altres esportistes, tenint en compte l'ajornament per part del Comitè Olímpic de les olimpíades fins al 2021. L'atleta de l'Avinent Manresa, que fa unes setmanes es va proclamar campiona d'Espanya dels 50 km marxa, s'estava preparant per optar a una plaça per als Jocs del Japó, en la prova dels 20 km, tenint en compte que els 50 km marxa femenins, per als quals sí que hauria tingut un lloc assegurat per rànquing mundial, ja no es troba en el calendari atlètic olímpic des dels Jocs de Rio de Janeiro.

El cap de setmana passat s'havia de disputar el campionat d'Espanya de 20 km marxa, que era una oportunitat per fer la mínima olímpica. Lògicament, la prova va quedar ajornada, com també ho ha estat la Copa del Món de Minsk», comenta Mar Juárez, que afegeix que «si no hagués estat per l'aturada obligada pel confinament, arribava en un bon moment tant físic com mental», comenta Mar Juárez.

Des fa uns mesos, arran dels bons resultats aconseguits fins al moment, la marxadora de l'Avinent Manresa Mar Juárez, que és mestra, va decidir dedicar-se plenament a l'atletisme, entrenant-se al CAR de Sant Cugat, on hi és en règim d'interna. La crisi pel coronavirus ha portat al tancament de la instal·lació vallesana de forma indefinida. Segons Juárez, «en un primer moment semblava que hi havia una possibilitat que els esportistes preolímpics poguéssim quedar confinats al mateix CAR de Sant Cugat per poder seguir entrenant-nos, però un membre de l'equip sanitari va donar positiu i això ja no va ser possible».



Preparar-se a casa

Ara, Mar Juárez ha d'entrenar com pot a casa, en una especialitat tant específica com la marxa atlètica: «Tots els atletes ens trobem igual. El que és clar és que som molt responsables per mantenir el físic. En algun país europeu, als esportistes els deixen sortir a córrer a la muntanya, a nosaltres, no. No sé quan podrem tornar a competir, però segur que no serà abans de dos mesos. Ara estava a dalt de tot pel que fa a preparació i potser anirà bé baixar una mica el to per tornar a pujar quan s'apropin els campionats, si se'n fa algun. A casa faig la meitat del que feia al CAR, una hora i mitja al matí i dues hores a la tarda. És molt monòton però busquem estratègies per anar variant i modificant els exercicis segons les sensacions. En el meu cas, no disposo ni de cinta per córrer, ja que no n'hi han en estoc en cap proveïdor».

Davant la possibilitat més que realista que aquesta temporada s'hagi més o menys acabat, Mar Juárez és conscient que «és molt possible que haguem de repetir curs. En el meu cas, aquesta campanya encara ha estat prou positiva en aconseguir el títol estatal dels 50 km i amb una molt bona marca. Cal recordar que, en aquell moment, la possibilitat de finalitzar la prova no era l'objectiu prioritari. Ara, almenys sento que he fet alguna cosa de profit. Els Jocs? És clar que el millor era que s'ajornessin fins l'any que ve perquè no fossin descafeïnats. En molts esports com el nostre, els atletes no haguessin arribat amb la preparació correcta per competir el mes de juliol. Pel que fa als espectadors, tampoc sembla que poguessin ser un èxit, les Olimpíades enguany, perquè la gent no sembla molt disposada a viatjar».

Davant d'una situació com aquesta, però també pel dia a dia, els esportistes com Mar Juárez tenen serveis psicològics: «Estem en contacte amb un psicòleg esportiu més que res perquè no ens aclaparem ni ens angoixem. També els fisios ens ajuden amb exercicis preventius».