Sydney Wiese, ex jugadora del Cadí la Seu, dona positiu per coronavirus

«He donat positiu per coronavirus. Em sento afortunada al mostrar només símptomes lleus, però sóc capaç de propagar-los. Tots plegats estem units en la nostra lluita per aturar aquesta pandèmia i per mantenir-nos tots sans i saludables. Jo faré la meva part i espero que vosaltres també». Amb aquest tuit, la jugador del Cadí la Seu Sydney Wiese ha anunciat que té el virus. La jugadora nord-americana s'havia desvinculat del club urgellenc fa uns quinze dies per marxar als Estats Units, abans del tancament de les fronteres. Sydney Wiese és la primera jugadora de la lliga femenina de la qual transcendeix que té coronavirus. El club de la Seu d'Urgell anunciava la seva marxa amb aquest comunicat: «a causa de la incertesa que s'està donant a escala internacional i de les notícies que arriben provinents d'Estats Units referents al COVID-19, la jugadora ha demanat al club rescindir el seu contracte per tal de no patir cap contratemps per tornar a casa. Com no podia ser d'altra manera, des de la nostra entitat posem per davant tota voluntat personal de les nostres jugadores professionals i entenem la situació i el desig de la jugadora».