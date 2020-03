Teledeporte reviurà avui la lliga del TDK Manresa aconseguida el 1998

arxiu particular

El TDK Manresa va donar la campanada el 1998 aconseguint la lliga arxiu particular

El quart i definitiu partit de la final de la Lliga ACB del 1998, el que va donar el títol al TDK Manresa, es podrà recordar aquest vespre al canal esportiu de Televisió Espanyola, Teledeporte (20.25 h). Els Chichi Creus, Herb Jones, Pere Capdevila, Brian Sallier, Derrick Alston, Paco Vázquez, Jesús Lázaro, Lisard González, Jordi Singla, Quique Moraga i un jove Román Montañez, van superar el Tau vitorià per un ajustat 77 a 75 en un Nou Congost ple de gent. Era el 4 de juny, dos anys després d'assolir la Copa del Rei. Per arribar a la final, el TDK Manresa havia eliminat l'Estudiantes i el Reial Madrid, erigint-se com la gran revelació de la competició després d'haver-se classificat en sisè lloc a la lliga regular.