El CE Manresa queda tallat als quarts de final del FIFA 20

Seguint els passos de la Primera Divisió –el sallentí Aitor Ruibal, del Leganés, va arribar a la final, que va perdre amb el Reial Madrid de Marco Asensio–, els equips de Tercera Divisió també han muntat un torneig amb el videojoc FIFA 20 (serx15-twitch). El surienc Biel Rodríguez ha representat el CE Manresa, i el santjoanenc Nil Pradas, el CF Igualada.

Els dos bagencs han tingut sort diversa en aquesta competició, que s'ha organitzat per fer més amè el temps de confinament i l'aturada dels campionats. El CE Manresa va quedar tallat als quarts de final. Biel Rodríguez va guanyar l'anada de l'eliminatòria davant Martí Bagué del CE Ba-nyoles per 2 a 3, i en canvi va caure a la tornada per 3 a 5. A la fase de grups, Biel Rodríguez va superar el FC Vilafranca (0-6), el CE Europa (1-2) i la UE Figueres (2-7), i va perdre amb la UE Castelldefels (3-2); amb aquests resultats i sumats nou punts, el CE Manresa va quedar primer en el grup A i es va desfer per gol-average un triple empat entre els manresans (17-6), la UE Figueres(18-11) i la UE Castelldefels (18-13). En el cas del CF Igualada i de Nil Pradas, aquest no va poder superar la primera fase, va quedar darrer classificat en el grup C, amb zero punts. Pradas va perdre els seus quatre enfrontaments, amb el CF Peralada (4-1), UA Horta (6-1), UE Sant Andreu (4-2) i EC Granollers (2-0).