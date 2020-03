Guardiola demana fer cas «als nostres científics, doctors i infermers»

Pep Guardiola, entrenador de el Manchester City, ha demanat aquest dilluns en un vídeo emès pel club que, tot i que es trobi a faltar el futbol, és moment d' "escoltar els nostres científics, doctors i infermers".



El futbol al Regne Unit, com a bona part de món, porta aturat setmanes, a l'espera que la crisi pel coronavirus acabi.



"Trobem a faltar el futbol i la vida que teníem abans, però ara és moment d'escoltar als nostres científics, doctors i infermers", ha dit Guardiola en un vídeo que s'emmarca dins de la iniciativa del City per acostar els aficionats a el club durant aquesta aturada.



"Sou la meva família en el futbol i farem el possible per fer-vos sentir millor. Tornarem més forts, millors i potser una mica més grossos. Quedeu-vos a casa i estigueu segurs", ha afirmat el tècnic santpedorenc.







