Marc Gasol: «Espero que la crisi actual no s'emporti per davant molts clubs»

Confinat amb la seva família a casa de Toronto, Marc Gasol va remarcar aquest diumenge a la tarda que la greu crisi provocada pel nou coronavirus "és una situació atípica. I tan sols podrem superar-la amb paciència, quedant-nos a casa".

"Hem de tenir paciència. Prendre totes les precaucions, seguir confinats. I tractar de ser el més estrictes possible", ha insistit accentuar el pivot dels Toronto Raptors, els vigents campions de la NBA, i de la selecció espanyola de bàsquet en una entrevista amb aficionats realitzada des del perfil d'Instagram del Bàsquet Girona, de què és el president.

El jugador barceloní, de 35 anys, va explicar que s'entrena a casa "a l'espera que es reprengui el curs i que puguem tornar a gaudir de l'esport. Tots ho trobem a faltar. Però ara hem de seguir confinats".

"Espero que la crisi actual no s'emporti per davant molts clubs, ni de bàsquet ni de la resta d'esports", va afegir Gasol abans d'afirmar que "aquí, a Toronto, cada vegada hi ha menys gent pels carrers.

"A Ontario, fins al moment, s'han detectat 1.100 casos positius. Quan es va aturar la NBA, tant aquí com al Canadà com als Estats Units molta gent va entendre que es tracta d'un problema seriós", va dir.

El pivot dels Toronto Raptors, que va admetre que el seu germà Pau i Juan Carlos Navarro han estat dos dels jugadors que més l'han marcat al llarg de la seva reeixida carrera esportiva, considera que us canadencs poden tornar a conquerir l'anell: "Tenim molta confiança en nosaltres mateixos. Podem derrotar qualsevol equip. Som capaços de tornar a guanyar l'anell ".

"L'anell de la temporada passada no el veig gairebé mai perquè no surt molt de la caixa. Però estic molt content dels records que em generarà de per vida. És una satisfacció a la qual pensava que mai arribaria. Va ser una cosa espectacular. Molt emocionant ", va admetre Marc Gasol, que va arrodonir una temporada extraordinària proclamant-se campió del món amb la selecció espanyola a la Xina a l'imposar-se a l'Argentina a la final.

El jugador barceloní assegura que continua gaudint "molt" del bàsquet perquè "és un esport que t'obliga a anar millorant, a anar canviant, és com un organisme viu", ha fet broma.

Respecte als Jocs de Tòquio, Marc Gasol va comentar que manté intacta la il·lusió per competir. "Són una experiència única, una cosa molt bonica de viure per a un esportista", va dir el pivot, que també va admetre que, d'aquí a uns anys, li agradaria retirar-se al Bàsquet Girona.

"Girona és un lloc especial per a mi. Sempre he tingut un vincle molt fort amb la ciutat. Recordo amb molt afecte la meva època aquí. Va ser increïble. Un somni. Em faria molta il·lusió tornar a jugar a Fontajau", va sentenciar Gasol.

El pivot va assegurar que segueix els partits de l'equip gironí per 'streaming' des de l'altre costat de l'Atlàntic i que està "molt orgullós de com s'estan fent les coses al club, que continua creixent i que té un projecte amb molt recorregut".