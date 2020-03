Un multicampió en el confinament

El pilot pierenc Toni Bou (Repsol Honda Team) ha guanyat catorze títols mundials de trial indoor (X-Trial), i 27 en total. Enguany s'ha imposat un cop més en el Campionat del Món X-Trial, però de forma molt diferent a les altres ocasions, davant d'Adam Raga i Jeroni Fajardo. La crisi creada pel coronavirus s'ha interposat en la competició i ha obligat a la suspensió de dues de les proves puntuables, primer la de Wiener Neustadt (Àustria), i aquesta setmana la d'Andorra, que s'havia de celebrar el proper dia 25 d'abril. La primera suspensió ja va donar el títol matemàtic al pilot de Piera, però no va ser fins dijous passat que va ser confirmat per la Federació Internacional de Motociclisme (FIM).

Tot i així, la manera de guanyar enguany no és menys meritòria per a Bou, tenint en compte que s'ha imposat en les cinc proves que s'han pogut celebrar a La Reunion i Rennes (França), Budapest (Hongria), Barcelona i la dar-rera a Bilbao.

Sigui com sigui, el coronavirus ha canviat els plans de tots els esportistes del món, també de Toni Bou. Competicions cancel·lades, prohibició de sortir a fer esport... i, per tant, confinament. El pierenc no ha deixat la seva preparació, però ara la fa a casa. «Passo aquest confinament com tothom, de la millor forma possible. És una situació dura per a tots i considero que som afortunats de quedar-nos a casa mentre altres són els que donen la cara per intentar aturar això. En aquest sentit, vull donar ànims i agrair a tots els que estan fent aquest esforç tan gran. Per la meva part intento no perdre la forma física, fer com si es tractés de la pretemporada, encara que en un altre escenari. És força complicat, però mirarem d'arribar al final del confinament en el millor estat físic possible dins de les nostres possibilitats».

Toni Bou reconeix que «l'únic que podem fer per sortir una mica és passejar el gos. Només ho pot fer una persona, i la meva parella encara no ha sortit de casa. És clar, tot està restringit i la gent confinada a casa. Només pots sortir a comprar el que és indispensable. A casa faig bicicleta estàtica, càrdio. No puc fer gran cosa més. Exercicis de core i molts estiraments». Respecte a la dieta, Bou diu que «la nostra dieta està sempre supervisada. O sigui, que no crec que en aquest moment calgui canviar-la. Si veiem algun canvi, potser sí, però mirant el que mengem, és suficient». Amb la moto, el pierenc diu que «només he fet un vídeo a casa i prou. Qualsevol cosa més és un risc. El vídeo el vaig fer sense prendre riscos, era un divertiment per a tots i per a mi també. Fins que no acabi el confinament, res de moto. En el meu cas concret, no em va malament del tot aquesta aturada. Tenia algunes lesions que s'estaven allargant i costaven de recuperar, com ara les vèrtebres i la zona lumbar, que mai he pogut tenir bé del tot. Cal ser positiu i aprofitar-ho per recobrar aquestes parts més dèbils del meu cos».



Les rutines de Toni Bou

Pel que fa a les rutines, Bou diu que «em llevo, surto a passejar el gos, esmorzo i faig esport una hora i mitja entre bicicleta, gimnàs i estiraments. Preparo el dinar, una mica més tard del que és habitual, una mica de televisió, i xarxes socials per intentar estar al dia, sobretot per saber què cal fer. Gimnàs de nou a la tarda, una mica més suau durant una hora, dutxa, sopar, tele i a dormir».

Respecte a proteccions pel coronavirus, el pilot anoienc admet que «no tinc mascareta. Si he de sortir a buscar alguna cosa, intento anar a la gasolinera que tinc a prop i quan gairebé no hi ha ningú. Em rento bé les mans, que és molt important. Normalment compro el menjar per Internet i així ens ho porten a casa. No vaig a cap supermercat per evitar qualsevol contacte amb la gent».

El Campionat del Món X-Trial ha acabat abans del que estava previst i Toni Bou en fa el balanç: «És una pena que hagi acabat així la competició. Portàvem un ritme alt, molt bo, en unes curses molt igualades amb Adam Raga. En tot cas, però, haver guanyat les cinc proves fa que el balanç sigui positiu. Ha estat una temporada indoor molt bona, davant un rival que sempre ho posa molt difícil. Hem hagut de lluitar molt i donar la cara en totes les finals, amb l'equip que ha estat al cent per cent. Malgrat les circumstàncies, serà un mundial que recordaré. Tornar a guanyar a Barcelona ha estat, enguany, un moment increïble. La pena és que no ho podré celebrar a Andorra l'abril amb els amics i aficionats, però s'entén la suspensió de la prova atesa la situació actual».

Pel que fa al Campionat del Món Indoor, l'inici del qual també s'ha retardat, Bou considera que «serà difícil per a tots. Estem vivint una situació difícil i, segons com afecti el coronavirus el seu país, cada pilot tindrà més o menys opcions, és evident. No sé si es podran fer totes les proves, però en tot cas si són cinc grans premis a doble jornada ja seran deu proves puntuables».

Pel que fa a la temporada 2021 indoor, que ha de començar a la tardor, Bou té clar que «cal esperar el calendari. Esperem que hi hagi moltes curses i que es pugui complir. Falta molt per a l'inici de la campanya següent, però sembla que les proves seran molt atapeïdes, conjuntament amb les outdoor d'enguany, i no hi haurà descans possible. Ara bé, que hi hagi moltes curses, és el que ens agrada als pilots».