Tòquio manté les mateixes dates, un any més tard, per als seus Jocs

Els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 se celebraran del 23 de juliol al 8 d'agost de l'any 2021 i els Jocs Paralímpics seran de el 24 d'agost a el 5 de setembre, segons ha confirmat aquest dilluns el Comitè Olímpic Internacional.

D'aquesta manera, el Comitè Organitzador de l'esdeveniment manté pràcticament les mateixes dates previstes per a aquest 2020, ajornades finalment per l'amenaça de l'coronavirus, i se seguiran celebrant a l'estiu. D'haver-se celebrat, els Jocs Olímpics haurien estat de el 24 de juliol a el 9 d'agost i els Paralímpics de el 25 d'agost a el 6 de setembre.

Amb aquest anunci, produït pràcticament una setmana després que s'acordés l'ajornament per un any dels dos esdeveniments i acaba amb el debat que s'havia generat davant la possibilitat de traslladar-los a la primavera de 2021.

De fet, el Comitè Organitzador de Tòquio 2020 va mantenir aquest dilluns una reunió per intentar dilucidar quines són les noves dates de l'esdeveniment per 2021 i havia recalcat que hi havia "opinions" i "avantatges i desavantatges" sobre aquestes dues possibilitats.

No obstant això, tot i que des d'aquest comitè organitzador havien advertit que no s'havien fixat "dates específiques", hora després s'han anunciat les noves de forma oficial després d'una videoconferència entre Thomas Bach, president de l'COI, Yoshiro Mori, president de Tòquio 2020, Yuriko Koike , governadora de Tòquio, i Seiko Hashimoto, ministre Olímpic i Paralímpic japonès.

Aquesta decisió s'ha pres en base "a tres consideracions principals i en línia amb els principis establerts pel Comitè Executiu de l'COI el 17 de març de 2020 i confirmats en la reunió de hui dilluns", ha assenyalat en un comunicat l'organisme que presideix Thomas Bach , que va apuntar que totes aquestes consideracions van rebre "el suport de totes les Federacions Internacionals d'Esports Olímpics d'Estiu i tots els Comitès Olímpics Nacionals".

Així, a l'hora de fixar la nova data s'ha tingut en compte "protegir la salut dels atletes i tots els involucrats, i per donar suport a la contenció de virus COVID-19; salvaguardar els interessos dels atletes i de l'esport olímpic, i el calendari esportiu internacional global ".

"Aquestes noves dates donen a les autoritats sanitàries i a tots els involucrats en l'organització dels Jocs el temps màxim per a bregar amb un panorama en constant canvi i amb la interrupció causada per la pandèmia de COVID-19", ha afegit.

El COI ha remarcat que aquestes noves dates seran "exactament un any després de les planificades originalment per al 2020" i que "també tenen el benefici addicional" per als esportistes i federacions per aquesta interrupció de l'calendari esportiu internacional.

"A més, proporcionaran temps suficient per finalitzar el procés de qualificació i s'implementaran les mateixes mesures de mitigació de la calor que es van planejar per al 2020", va sentenciar el COI.

Bach vol superar un desafiament "sense precedents"

"Vull agrair a les federacions internacionals seu suport unànime ja ANOC 's per la gran associació i el seu suport en el procés de consulta en els últims dies. També m'agradaria agrair a la Comissió d'Atletes de l'COI, amb qui hem estat en contacte constant", va expressar Thomas Bach.

El dirigent alemany ha remarcat que "la humanitat es troba actualment en un túnel fosc" i que la celebració dels Jocs "pot ser una llum a la fi d'aquest túnel". "Amb aquest anunci, confio que, en col·laboració amb Tòquio 2020, el Govern Metropolità de Tòquio, el Govern japonès i tots els nostres interessats, puguem superar aquest desafiament sense precedents", va admetre.

Per la seva banda, Andrew Parsons, president de Comitè Paralímpic Internacional (CPI), ha qualificat com "una notícia fantàstica" en què hagin pogut trobar "noves dates tan ràpid". "Brinden certesa als atletes, tranquil·litat per a les parts interessades i una cosa que desitgem per a tothom", ha assegurat.

"Quan els Jocs Paralímpics es celebrin a Tòquio l'any vinent, seran una exhibició extraespecial de la humanitat unint-se, una celebració global de la resiliència humana i una exhibició sensacional de l'esport. Amb els Jocs a 512 dies de distància, la prioritat per a tots els involucrats en el Moviment Paralímpic ha de ser concentrar-se en mantenir fora de perill amb els seus amics i familiars durant aquest moment sense precedents i difícil ", va confessar el brasiler.