Josep Maria Bartomeu: «Messi em va dir que aquesta rebaixa calia fer-la»

El president del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu va revelar que els jugadors de la primera plantilla van estar a favor de la rebaixa salarial per la crisi del coronavirus.

El president de el club blaugrana va voler normalitzar la situació amb la plantilla del Barça i especialment amb Leo Messi i ha subratllat que els futbolistes van demostrar "un compromís amb el club"

"Messi em va dir des del primer dia que aquesta rebaixa calia fer-la", ha indicat Bartomeu a sengles entrevistes concedides a Sport i El Mundo Deportivo.

Les declaracions del president de l'Barcelona van arribar poc després que Messi indiqués que el "vestidor del primer equip havia deixat clar que els jugadors no només es baixaran els ingressos un 70 per cent de l'sou sinó que anava a fer unes aportacions afegides perquè els empleats de el club poguessin cobrar el cent per cent mentre duri aquesta situació ".

Així ho va confirmar després el president de el club blaugrana, que va recalcar que la idea de la rebaixa de salaris va partir de vestidor.

"Aquesta proposta va arribar dels capitans. És un gest que demostra el seu compromís amb el club", va dir.

"Des del principi vam voler que fos alguna cosa acordada i no imposat encara que ho podia fer per llei. Però volíem arribar a un acord perquè és el millor per al Barcelona. S'ha aconseguit com jo volia i no de forma imposada. Hem preferit parlar-lo i que no fos res impost. Hi ha hagut predisposició des del minut un ", va indicar.

Josep Maria Bartomeu va assumir les diferències i el malestar de la plantilla per crítiques procedents de dins el club. "Jo no puc controlar qui parla. No sé qui són. Hi ha gent de tot arreu que parla. Però no han parlat ni els jugadors ni jo ni Oscar Grau".

"A l'inrevés. Si algú em preguntava jo els deia que tranquils, que no hi hauria ERTO pels jugadors. Hi ha hagut un acord privat entre el club i la primera plantilla. No es podia posar en marxa sense l'acord dels futbolistes professionals ", va aclarir.

"Potser els jugadors s'han molestat per coses que han dit gent de dins i de fora de el club que no tenen tota la informació", ha insistit.

Bartomeu ha explicat en què consistirà la reducció de sou. "La rebaixa és, en xifres rodones, uns catorze milions del salari net del primer equip de futbol i de la resta d'equips dos milions perquè només és sobre el salari base i no sobre variables".

"No s'aconseguirà arribar als 1.050 milions d'ingressos pressupostats però fins al febrer anàvem en línia de rècord molt per sobre del que s'esperava", ha indicat el president del FC Barcelona, ??que va assegurar que no hi havia una altra opció d'adoptar una mesura com l'anunciada.

"Seríem administradors irresponsables si no haguéssim posat en marxa aquesta rebaixa. La situació econòmica és difícil i calia fer totes les mesures necessàries per protegir al club", ha indicat.

Bartomeu, a més, va rebutjar que la situació actual propiciés un avançament electoral per al seu mandat. "Farem les eleccions al final del mandat, quan toca. No canvia res. Aquesta crisi no fa que ens replantegem el calendari electoral", ha indicat el president de l'Barcelona