El capità del Manresa veu complicat que es pugui reprendre la lliga de Tercera

Les competicions amateurs de futbol, com també les professionals, i de qualsevol altre esport, estan ara mateix aturades. El seu futur està en suspens per la pandèmia del coronavirus, que, de moment, no sembla aturar-se.

A Tercera Divisió, el Manresa és en espera de quina és finalment la decisió que prendran els estaments federatius, supeditats pels sanitaris i governamentals, al respecte de reprendre o no el campionat. El capità dels blanc-i-vermells, el manresà Sergi Solernou, és pessimista: «Estem vivint uns moments d'incertesa i tancats a casa. Crec que difícilment podrem tornar a jugar perquè, encara que el confinament com el tenim entès ara pugui canviar, essent més flexible d'aquí a unes setmanes, caldran mesures de seguretat i no sé si es podran assumir; això mateix ho veig per als equips de Primera Divisió i la resta de categories».

Solernou considera que en el cas de Tercera Divisió «no tindria sentit jugar a porta tancada perquè no veig que pugui ser una solució. Som un «col·lectiu que es reuneix en un vestidor abans de cada entrenament i cada partit i, per tant, el risc hi serà malgrat que juguem sense públic». Pel que fa a les competicions professionals, almenys les de futbol, ja es parla molt que la temporada s'allargarà el que faci falta al llarg de l'estiu. Per a Sergi Solernou, això no es podrà fer a Tercera Divisió: «El seu pressupost i el que cobren els jugadors a les màximes categories és per fer el que faci falta. En el nostre cas això no serà viable. Per tant, ens queden encara onze partits i encabir-los en poques setmanes serà molt difícil perquè, a més, abans de començar a jugar s'hauria d'entrenar alguns dies, caldria una mini pretemporada».

La feina, a casa

Els esportistes i, és clar, també els futbolistes, no poden sortir a l'exterior a fer esport. Per això s'han d'espavilar per mantenir la forma física a casa. Solernou ha comentat que «alguna cosa fem per no perdre el físic, però la veritat és que a mesura que passen els dies vas afluixant, entre altres coses perquè cada cop és més complicat que la lliga es pugui reprendre. També és cert que, en cas de poder tornar a jugar, el que s'hagi fet a casa marcarà les diferències sobre el terreny de joc, tot i que ara mateix la situació és igual per a tots els jugadors. Fins fa poc treballava vuit hores i arribava a casa cansat, saturat, i en aquestes condicions no és el mateix anar a entrenar al camp que haver-ho de fer en una habitació. Sí que és veritat que tenim uns entrenaments dirigits pel nostre preparador físic Jordi Jódar i l'entrenador, Andreu Peralta, i això ho facilitat força».

En cas de no poder-se reprendre la lliga, Sergi Solernou també té clar que «alguna cosa hauran de fer les federacions, perquè no poden donar l'any per tancat. Deixar-ho com està també seria una injustícia, tot i que serà molt difícil trobar una solució que satisfaci a tothom, tots els equips».

Després d'haver-se disputat 27 jornades (la darrera el 8 de març), el Manresa és desè a la classificació a Tercera Divisió, una posició que dona tranquil·litat passi el que passi al final. Per a Solernou, el millor seria «poder acabar la competició, però tenint en compte que pràcticament no podem estar a dalt i lluitar per l'ascens, i que és difícil caure en posicions de descens, podem estar molt tranquils perquè, encara que no es reprengui la lliga, per a nosaltres les possibles repercussions serien inferiors, almenys esportivament parlant».

Tot i no tenir contacte directe amb la resta de companys de la plantilla, Solernou sí que parla d'una comunicació via xarxes socials: «Donat que no juguem, estem més desconnectats, però sí que mantenim una mínima relació. Aquests darrers dies hem estat entretinguts amb la participació de Biel Rodríguez a la lliga del videojoc FIFA 20 per als equips de Tercera Divisió. Hem comentat els resultats, les jugades, etc. També parlem de la situació general i particular de cada futbolista».

L'economia, més tocada

Aquesta temporada, els principals problemes del Manresa han vingut donats per l'economia, que no cal dir que és veurà agreujada per l'aturada de les competicions. Segons Solernou, «no sé com ho gestionarà la junta gestora, però puc entendre que, si no 'treballem', tampoc no podem exigir. Caldrà parlar-ho i arribar a un acord. Segurament, alguna cosa s'haurà de modificar».

Sergi Solernou, jugador de la casa, admet que «és molt aviat parlar de la temporada que ve. Jo sempre he dit que estic molt a gust al Manresa i que la meva primera opció és quedar-me, però ara encara no és el moment de fer càbales en relació amb això».