Els Jocs Mediterranis s'endarreriran un any i passen a celebrar-se el 2022

La 19a edició dels Jocs Mediterranis, prevista inicialment de el 25 de juny a el 5 de juliol del 2021 a Orà (Algèria), s'ha ajornat al 2022 per facilitar l'organització l'any que ve dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio, ajornats 1 any per l'amenaça de la pandèmia de coronavirus.

Així ho ha confirmat aquest dimarts el ministre de Joventut i Esports de país africà, Sid Ali Khaldi, després d'un acord entre el Govern i el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis.

"L'ajornament dels Jocs Mediterranis a Orà està motivat principalment per la preocupació comuna de reorganitzar la seva periodicitat en relació amb el calendari olímpic, així com per preservar la salut dels esportistes", va explicar el mandatari algerià en declaracions que recull el diari esportiu francès L'Equipe.

El passat 24 de març, el president de el Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, i el primer ministre del Japó, Shinzo Abe, van acordar l'ajornament dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio a 2021 a causa de la pandèmia mundial pel coronavirus , donant resposta a les nombroses peticions d'esportistes i federacions internacionals que havien demanat prendre aquesta decisió.

La crisi sanitària provocada pel COVID-19 ha obligat a suspendre o a ajornar nombrosos esdeveniments, com l'Eurocopa prevista per a aquest estiu, algunes de les principals proves ciclistes o nombrosos tornejos de tennis.

L'edició anterior, celebrada a Tarragona, ja va haver d'ajornar de 2017 a 2018 per la falta de recursos econòmics atribuïda a la impossibilitat de concretar les aportacions amb el govern en funcions d'Espanya.