Messi confirma la rebaixa del 70% dels sous però critica el club

El davanter argentí i capità del FC Barcelona, Leo Messi, va confirmar ahir que els jugadors han acceptat una rebaixa del sou del 70 % mentre hi hagi estat d'alarma pel coronavirus, encara que va mostrar el seu malestar perquè des de dins del club se'ls hagi posat «sota la lupa» en insinuar que posaven traves quan la demora en aquesta mesura era per trobar «la fórmula per ajudar el club i els treballadors. Per la nostra part, ha arribat el moment d'anunciar que, al marge de la rebaixa del 70% del nostre sou durant l'estat d'alarma, farem unes aportacions perquè els empleats del club puguin cobrar el cent per cent del seu sou mentre duri aquesta situació critica», va anunciar ahir Leo Messi a les seves xarxes socials.