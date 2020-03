Mor Jordi del Amo, president del Club Bàsquet La Mercè

L'esport de Martorell es troba en estat de xoc després de la mort de Jordi Del Amo Domènech (1958-2020), president i ànima del Club Bàsquet La Mercè, als 62 anys. El bàsquet de Martorell perd un dels seus referents.



Del Amo ha mort aquesta matinada a casa seva possiblement per la covid-19, tot i que ho determinarà l'autòpsia. La seva figura sempre anirà lligada a la promoció del bàsquet des de l'escola La Mercè, dels quals ha estat president durant 23 anys després de rellevar Joan Jorba.



"Jordi Del Amo era una persona que portava el CB La Mercè molt endins i molt atén amb la canalla", explica el coordinador dels equips base del CB La Mercè, Raúl Martínez. Tots dos van accedir a l'entitat de bracet fa 23 anys i han estat copartíceps de la consolidació del club.



"Del Amo va ser capaç de projectar el CB La Mercè i convertir-lo en un club de referència del bàsquet formatiu a la nostra comarca", subratlla Martínez. "Recordo el dia que va ser nomenat president com si fos ahir. Li vaig dir: "Jordi, ho faràs bé! i així ha estat. És una gran pèrdua personal i esportiva i se'n va un dels millors dirigents que ha tingut mai l'esport de Martorell".



Durant la seva presidència, Del Amo va ser l'impulsor del torneig de bàsquet de categoria mini Vila de Martorell, que aplega els millors equips base de Catalunya i que el 2021 arribarà a la 25a edició.



La directora del Col·legi La Mercè, Montse Font ha assegurat que "Del Amo ha estat una figura cabdal en la promoció de l'esport de l'escola. Gràcies a ell, el Club Bàsquet La Mercè ha estat sempre visible, li va donar molta continuïtat i empenta, fins i tot en moments molt complicats. Des de l'escola volem transmetre el seu agraïment per la seva tasca i la seva predisposició des del primer dia".



Actualment, el CB La Mercè compta amb 11 equips: vuit a competició i tres d'escola de bàsquet.