L'exbasquetbolista Berni Tamames envia un missatge d'ànim en plena recuperació

L'exjugador de bàsquet lleidatà Berni Tamames, de 46 anys, ha enviat aquest dimecres un missatge des de l'hospital on està ingressat per animar totes les persones que ho estan passant malament en cas que, com ell, hagin estat contagiades de coronavirus. Encara amb el respirador, i amb dificultats a l'hora de parlar, Tamames envia un missatge d'optimisme per superar la malaltia.



L'exbasquetbolista, de 2,08 metres d'alçada, va tenir una important carrera a la lliga ACB, després d'haver sortit del planter del Barça. Va jugar a l'Andorra, el Gran Canària, el Caja San Fernando i el Lleida i actualment treballa a la guàrdia urbana de la capital de la Terra Ferma.





?? ?? L'exjugador de bàsquet Berni Tamames envia un missatge d'esperança des de l'hospital on es recupera del coronavirus després de nou dies a l'UCI #COVID19 https://t.co/l7JTP5kXbs pic.twitter.com/9mnk91ArRK — Esport3 (@esport3) April 1, 2020