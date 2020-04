Mor als 24 anys el jove entrenador de futbol berguedà José Hernández

El coronavirus s'ha endut aquesta tarda la vida del jove José Hernández, de 24 anys i resident a Berga. D'origen sud-americà, era molt conegut en els ambients futbolístic del Berguedà i el Bages, sobretot per la seva faceta d'entrenador. José Hernández tenia problemes respiratoris previs. Fa uns dies va ser ingressat a l'Hospital Sant Bernabé de Berga; davant la gravetat de la malaltia va haver de ser traslladat posteriorment a Sant Joan de Déu de Manresa, on ha traspassat.

Com a entrenador, va iniciar-se al CE Puig-reig on va dirigir equips base de l'entitat durant cinc temporades, formant part, a més a més, de la plantilla del segon equip de l'entitat la temporada del centenari. A Puig-reig va deixar petjada com a bon company. Després del seu pas pel CCR Alt Berguedà va aterrar dues temporades al Gimnàstic de Manresa on va fer de segon entrenador del juvenil C; també en aquests dos casos va deixar empremta com a bona persona tant dins com a fora dels terrenys de joc.