Les penyes del Barça de casa nostra donen 6.000 euros als centres hospitalaris

Arxiu particular

Grup de penyes bagenques que forma part de la Federació de Penyes Arxiu particular

La Federació de Penyes del FC Barcelona del Bages, el Berguedà i la Cerdanya han anunciat aquest dimecres una donació de 6.000 euros per als centres hospitalaris d'aquestes tres comarques. Segons aquesta entitat, "creiem que una de les milllors medicines contra el coronavirus ha de venir d'una resposta col·lectiva. En aquest cas, com a entitat solidària (amb ADN Barça) i compromesa de sempre amb temes humans i socials, pensem que amb la nostra donació podem posar un granet de sorra amb l'aportació de diners i mitjans per tal de prevenir el col·lapse del sistema sanitari".

Segons la federació, "amb el nostre suport també volem convidar totes les penyes del FC Barcelona en els seus territoris, així com les entitats de tota mena, que se sumin i aportin tot el que puguin en la mesura de les possibilitats".

La nota, signada pel president. Ramon Burniol, i el responsable de solidaritat, Joan Cots i Vila, segueix dient que "són moments molt difícils per a tothom però vencerem aquesta malaltia, revertirem aquesta situació i ens retrobarem pels carrers, places, espais públics, zones esportives, etc.. i ens abraçarem".

A més, la federació també vol "expressar el nostre més sincer condol a les famílies de les víctimes i la nostra solidaritat amb totes les persones fectades per la Covid-19"