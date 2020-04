Sancionen amb divuit mesos el pilot italià Andrea Iannone per esteroides

La Federació Internacional de Motociclisme (FIM) ha sancionat amb 18 mesos al pilot italià Andrea Iannone (Aprilia) pel seu positiu per esteroides en el passat Gran Premi de Malàisia, de manera que el de Vasto, company d'Aleix Espargaró, no podrà córrer ja fins a la temporada 2021, segons ha confirmat el seu equip aquest dimecres.

Iannone va donar positiu per una substància prohibida (dostranolona) després d'un control antidopatge en l'últim Gran Premi de Malàisia pel que havia estat suspès provisionalment per la FIM. L'organisme l' ha castigat finalment amb aquests 18 mesos, encara que ha reconegut que l'italià ex de Ducati i Suzuki no havia comès la infracció amb coneixement.

"Aprilia Racing pren nota de la mesura de la FIM que imposa divuit mesos de desqualificació a Andrea Iannone. Des d'un primer anàlisi de la sentència, s'observa amb satisfacció que s'ha reconegut l'absència total de dolo i la naturalesa accidental de la ingesta d' esteroides, admetent, de fet, la tesi de la contaminació dels aliments, un fet que mai abans havia succeït ", va assenyalar la fàbrica italiana.

Aquest aclariment obre, per Aprilia, "noves possibilitats d'apel·lació" per al seu pilot, a qui donarà suport en el seu recurs davant el Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) i lamenta la inconsistència del dictamen de la FIM que "reconeix de fet, encara que no el va absoldre, la innocència d'Andrea Iannone ".

"En el respecte als valors esportius que sempre han inspirat el seu negoci i que no brinden cap tolerància a les pràctiques prohibides per les normes, Aprilia Racing sempre ha reafirmat la plena confiança en el seu pilot i ho fa amb força renovada després d'aquesta sentència" , ha conclòs.

A l'espera que aquest recurs d'apel·lació prosperi davant el TAS, la sanció imposada a Iannone li deixaria sense córrer fins el 16 de juny de 2021, per la qual cosa es perdria tota aquesta campanya i obligaria al seu equip a buscar-li un substitut, sempre i quan el coronavirus permeti la disputa d'un Mundial que encara no ha començat.