La UEFA neteja el calendari de partits de seleccions però no aclareix cap data

La UEFA ha confirmat aquest dimecres l'ajornament sense data de tots els partits de seleccions nacionals que havien de jugar-se al juny després de la reunió convocada aquest dimecres amb els seus 55 federacions, que cediran a les lligues aquesta finestra internacional perquè es puguin completar les competicions de lliga.

Aquest ajornament, decidit pel seu Comitè Executiu, inclou els partits de les eliminatòries de classificació per a l'Eurocopa 2020 i per a l'Europeu femení de l'2021, segons ha indicat la UEFA en un comunicat, en què assegura que "tots els altres partits de competició UEFA , incloent els amistosos internacionals, han estat ajornats fins a nou avís ".



Tot i que es van presentar diverses opcions per a les competicions de clubs de la UEFA, interrompudes des de mitjans de març, no es va prendre cap decisió davant la incertesa sobre quan es podrà tornar a jugar.



Les seves finals estaven previstes pel 30 de maig a Istanbul la primera i tres dies abans, el 27, a Gdansk (Polònia) la segona. Tampoc es descarta per a la seva resolució el format de final a quatre. No obstant això, no hi ha res definit. També està en l'aire la final de la "Champions" femenina que havia de ser el 24 de maig a Viena.



Després l'ajornament de l'Eurocopa a 2022 hi hauria la possibilitat de reprendre la temporada a finals de juny o començaments de juliol, el que podria prolongar-la fins a l'agost, plantejament condicionat a la situació sanitària de cada país davant la pandèmia de l'coronavirus, segons federacions participants.



Pel que fa a les competicions de categories inferiors, l'Executiu ha resolt cancel·lar les fases finals de l'Europeu sub-17 masculí, previst per al maig, i de l'Europeu femení sub-19, fixat per al juliol.



La fase final de l'Europeu femení sub-17, que és classificatori per al Mundial de la categoria, que es jugaria al maig, queda ajornada fins a nou avís, el mateix que la de l'Europeu sub-19 masculí, que dóna accés també a la cita universal de la categoria, que s'anava a disputar al juliol.



La fase final de la Lliga de Campions de futbol sala també està ajornada fins a nou avís. Afegeix la UEFA que les dates de totes les competicions de clubs de la UEFA 2020-21 queden també ajornades fins a noves indicacions i establirà nous terminis en el moment oportú en particular pel que fa a el procés d'admissió i inscripció de jugadors.



Aquí hi ha inclosos el Campionat d'Europa femení i l'Europeu sub-21 que anaven a celebrar-se el any que ve. El primer estava programat de l'11 de juliol a l'1 d'agost de 2021 a Anglaterra i el segon de l'13 a el 27 de juny també de 2021 a Hongria i Eslovènia.



Pel que fa a la llicència de clubs i assumptes financers de joc net, l'executiu de la UEFA reitera el seu absolut compromís amb la concessió de les mateixes als equips i va convenir que les actuals circumstàncies excepcionals necessiten "intervencions específiques" per facilitar la tasca de les associacions i els conjunts membres.



Així, dona suport a la proposta de donar a les associacions més temps per completar el procés de concessió de llicències als clubs fins que s'hagi redefinit el procés d'admissió per a les competicions de la temporada que ve.



Per l'actual incertesa, la UEFA afegeix que l'Executiu també "va decidir suspendre les disposicions sobre llicències de clubs relacionades amb la preparació i avaluació de la futura informació financera dels clubs", que s'aplicarà "exclusivament a la participació en les competicions de clubs de la UEFA de 2020/21 ".



La UEFA ha citat aquest dimecres als secretaris generals dels seus 55 federacions per analitzar la situació generada per la pandèmia de l'coronavirus i després de la recomanacions dels grups de treball creats el passat dia 17. En representació de la Federació Espanyola van participar Andreu Camps, secretari general , i Jorge Mowinckel Secretari d'Organització Estratègica i Relacions Internacionals de la RFEF.