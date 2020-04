Nascut a Navarcles i resident a Manresa, Pep Setvalls capitaneja el despatx de Josep Maria Orobitg com a assessor, agent i intermediari de futbolistes de Primera Divisió, Segona i Segona B, però també de jugadors juvenils, sobretot dels que destaquen en els clubs grans. A la seva cartera, entre altres, té els blaugrana Sergio Busquets i Sergi Roberto, el berguedà Oriol Rosell (Orlando City), Oriol Busquets (FC Twente), el bagenc Jonathan Soriano (Girona), Cristian Tello (Betis) i Álex Collado i Jandro Orellana (Barça B). Ara mateix, Setvalls, com tothom qui es mou en el futbol professional, té pràcticament aturada la seva activitat.

«Ens trobem en un moment complicat també futbolísticament parlant, amb un final de temporada diferent. Ara mateix, amb moltes incògnites per resoldre», apunta Setvalls. La principal incògnita és saber si les competicions podran tenir continuïtat o no després del confinament: «Jo penso que pel que fa a futbol base i categories territorials, es donarà la temporada per acabada, però la Primera i la Segona Divisió intentaran acabar-les com sigui perquè hi ha molts interessos econòmics; Segona B i Tercera Divisió no interessen tant i ja veurem com ho resolen, sobretot per saber qui puja, qui baixa, etc. Aquí hi haurà l'interès de cada club segons quina era la seva situació quan es van paralitzar les lligues fa unes setmanes. Sigui en la categoria que sigui, si es donen per finalitzats els campionats, la decisió que es pregui serà impopular, fins i tot si s'anul·la el que s'ha jugat fins ara».



Mercat aturat

Pel que fa a moviments de jugadors, sobretot per la intertesa de com anirà, el mercat està aturat. Pep Setvalls comenta, però, que aquests dies té un repunt de feina pel tema de «les rebaixes salarials i els ERTO dels clubs. Els jugadors et truquen perquè els repassis els documents que els donen. S'ha d'entendre la situació. Ara bé, no totes les entitats han pres les mateixes mesures. En el cas del Barça és el 70% del sou, que, respecte del total del contracte, estarà entre el 5 i el 10% del total. Hi ha molta variació de contractes. Hi ha futbolistes que tenen un salari baix, però uns variables, assumibles, molt alts» .

Pep Setvalls va jugar un partit amb el primer equip del Barça la temporada 1995-96 i després va seguir la seva carrera com a futbolista al Lleida, el Rayo Vallecano, el Llevant, el Múrcia i el Cartagena, abans de la seva retirada per una lesió greu el 2005. També havia jugat al CE Manresa i als equips del futbol base del CF Navarcles al seu poble natal.

Actualment, al despatx de Josep Maria Orobitg, Pep Setvalls coordina els agents de l'agència: «Ens repartim els jugadors que tenim, però sí que és cert que cadascú té els 'seus'. El Josep Maria supervisa la feina, però ja d'una forma més llunyana». L'assessor bagenc té clar que, «quan s'obrin els mercats, els contractes clarament aniran a la baixa. Els clubs vendran més barat, però també compraran a uns preus més baixos. Serà una de les repercussions de la crisi pel coronavirus».



Allargar els terminis

Els fitxatges d'una temporada a l'altra es poden fer a partir de l'1 de juliol, tot i que les gestions es comencen a fer molt abans. Enguany, la situació fa imprevisible com anirà el mercat. Segons Setvalls, «els clubs voldran esperar fins que s'acabi la competició, si es reprèn. Això perquè no sabran quins espònsors tindran, si jugaran a Europa o no, si baixen de categoria.... Es tracta d'una situació excepcional. Suposo que el temps per poder fitxar s'haurà d'allargar com a mínim tot el setembre, si s'acaben les lligues a l'estiu. Molts jugadors acaben el contracte el 30 de juny, però segur que sortirà una llei per mitjà de la qual es podran prorrogar uns quants mesos. En cap cas penso que es podrà obligar un jugador a seguir més enllà del 30 de juny, si no ho vol.

Pep Setvalls recorda que «rebem, dels jugadors, entre el 5 i el 10 % del seu contracte, segons cada cas. Els contactes els fem normalment amb els directors esportius dels clubs, però també arribem als entrenadors. En aquest món ens coneixem tots d'un moment o altre de la nostra vida esportiva. Cal diferenciar entre la feina de l'agent d'un jugador directament i la de l'intermediari, que fa això, una intermediació entre un altre agent i un club o entre dos clubs».