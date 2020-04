Sancionen amb divuit anys el pilot Andrea Iannone per esteroides

La Federació Internacional de Motociclisme (FIM) ha sancionat amb 18 mesos el pilot italià Andrea Iannone (Aprilia) pel seu positiu per esteroides en el Gran Premi de Malàisia, de manera que el de Vasto, company d'Aleix Espargaró, ja no podrà córrer fins a la temporada 2021, segons ha confirmat. Iannone va donar positiu per una substància prohibida (dostranolona) després d'un control antidopatge en l'últim Gran Premi de Malàisia pel que havia estat suspès provisionalment per la FIM.