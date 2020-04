La UEFA neteja el calendari de partits de seleccions però no aclareix cap data

La UEFA ha confirmat l'ajornament sense data de tots els partits de seleccions nacionals que havien de jugar-se el juny després de la reunió convocada ahir dimecres amb les seves 55 federacions, que cediran a les lligues aquesta finestra perquè es puguin completar les competicions de lliga.

Aquest ajornament, decidit pel seu Comitè Executiu, inclou els partits de les eliminatòries de classificació per a l'Eurocopa 2020 i per a l'Europeu femení del 2021, segons ha indicat la UEFA en un comunicat, en què assegura que «tots els altres partits de competició UEFA , incloent els amistosos internacionals, han estat ajornats fins a nou avís ».

Tot i que es van presentar diverses opcions per a les competicions de clubs de la UEFA, inter-rompudes des de mitjan març, no es va prendre cap decisió davant la incertesa sobre quan es podrà tornar a jugar. Les seves finals eren previstes per al 30 de maig a Istanbul la primera i tres dies abans, el 27, a Gdansk (Polònia) la segona. Tampoc no es descarta per a la seva resolució el format de final a quatre.