Ajut blaugrana cap a Cartagena i les Terres de l'Ebre

? El Barça és un atractiu important allà on va i, últimament, ha estat molt reclamat per disputar partits benèfics. El novembre ja en va jugar un a Cartagena amb motiu de la DANA, el temporal d'aigua que va afectar la zona el setembre passat. Es va aprofitar una data ocupada pels compromisos de les seleccions per jugar el partit al municipal de Cartagonova davant de l'equip de Segona Divisió B. El club blaugrana també s'ha compromès a jugar un partit contra el CD La Cava, conjunt de Tercera Catalana, per tal de recaptar fons pels damnificats pel temporal Glòria a les Terres de l'Ebre. El partit encara no s'ha pogut jugar, per falta de dates primer i per l'inici de la pandèmia de coronavirus més tard.