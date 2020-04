El Barça portarà solidaritat a les Comes

El primer equip del FC Barcelona es va comprometre ahir a disputar un partit amistós, en una data que, evidentment, encara no es coneix, com a mostra de solidaritat amb la Conca d'Òdena, la més afectada i devastada per la pandèmia de coronavirus a Catalunya. Ho va fer públic ahir l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, en la seva compareixença diària, i també ho va corroborar el club blaugrana tot seguit.

D'aquesta manera, Castells va explicar que el Barça jugarà el partit amistós a l'estadi de les Comes per recaptar fons per al Consorci Sociosanitari d'Igualada (CSSI), l'organisme constituït pel consistori de la capital anoienca i el Consorci de Salut i Social de Catalu-nya (CSC) per oferir una atenció integral i social a la gent gran i persones amb dependència. El consorci vetlla perquè puguin millorar la seva qualitat de vida i potenciar la seva autonomia. Aquest és el grup de població especialment vulnerable al coronavirus i, en el seu cas, es troben ara mateix a una zona de màxim risc, confinada des de fa més de tres setmanes.



Intervenció del president Jorba

Castells va fer aquest anunci ahir durant la roda de premsa que fa per informar de l'evolució de la crisi de la Covid-19 a la zona. L'alcalde va comunicar que el Barça havia acceptat la petició que li va fer arribar el president del CF Igualada, Francesc Jorba, exjugador del club blaugrana i membre de l'Agrupació Barça Jugadors, que aplega els veterans del club barcelonista.

Castells va fer pública la informació i va afegir que és una iniciativa que «valoro molt i que espero que generi il·lusió i ens faci veure que no estem sols, que hi ha molta gent a fora de la Conca d'Òdena que ens estima i ens mira». El batlle igualadí també va remarcar que «en moments com aquests sempre et trobes gent que té empenta, idees i visió i que aconsegueix aportar-nos bones notícies per quan tot això s'acabi». I va afegir, «perquè tot té un final, i com deia el meu avi, sempre que ha plogut ha deixat de ploure».

La màxima autoritat de la ciutat va explicar que el Barça va acceptar de seguida la proposta, confirmada dimecres a la nit per via telefònica. «Vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el president del FC Barcelona i amb el seu vicepresident primer, Jordi Cardoner, que té ascendència igualadina, i em van dir que avui podríem fer l'anunci a la sala de plens de l'ajuntament juntament amb els alcaldes de la resta de la conca».

L'altre artífex que la iniciativa sigui realitat, Francesc Jorba, va explicar que «dies enrere la direcció esportiva de l'Igualada va tenir una idea, la de contactar amb el Barça per ajudar la sanitat d'Igualada i la conca. Ens hi vam posar en contacte per correu electrònic i immediatament em va trucar el president, Josep Maria Bartomeu, molt preocupat per la situació. Ens va anunciar que «quan sigui possible» es jugarà aquest partit. Jorba ho va qualificar com «un raig de llum en un moment de pluja, de penombra. Ja es comença a veure que el sol surt i sortirà sempre».



Pot trigar temps

El partit entre l'Igualada i el Barça, però, encara pot trigar força temps a jugar-se, i no només perquè l'aixecament de les mesures de protecció i de distanciament social es veuen llunyanes. El club blaugrana segurament haurà d'afrontar un estiu ple de partits, de la lliga actual, i connectar dues temporades, amb la qual cosa el ventall de dates disponibles és molt petit fins d'aquí a molt temps.