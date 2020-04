Mor als 87anys Raúl Sánchez Lasheras, l'atletà més veterà en actiu del CA Manresa

L'esport manresà, i en especial l'atletisme, està de dol per la mort de Raúl Sánchez Lasheras, l'atleta més veterà de l'Avinent Manresa, entre els que es mantenia en actiu. Sánchez va morir ahir amb 87 anys, en no poder superar una malaltia que arrossegava des de final de l'any passat.

Rául Sánchez Lasheras ha estat vinculat a l'esport tota la vida. Primer com a futbolista del Gimnàstic i del CE Manresa. La seva velocitat el va portar a la pràctica de l'atletisme als 27 anys tot i que sense deixar el futbol, compaginant les dues especialitats. Com a veterà va descobrir la seva facilitats pels llançaments i ha destacat els darrers anys en les proves de pes i disc, amb diversos títols tant estatals com catalans i bons resultats a nivell internacional, malgrat que la seva tècnica era innata, sense passar per cap escola.