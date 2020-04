Esperant la gran onada des de Florida

Si a casa nostra fa dies que tothom està confinat i els morts i contagiats per la pandèmia de coronavirus creixen exponencialment, als Estats Units sembla que encara són a l'inici de tot. La gran onada hi arribarà més d'hora que tard per a tots els seus habitants. Un d'ells és Oriol Rosell, jugador puig-regenc de l'Orlando City, equip de la lliga professional nord-americana, que ha vist com el seu campionat, com tots els del país, ha estat aturat.

Rosell va començar la lliga a l'inici de març, però al cap de dues jornades es va suspendre. «Tot va ser arran de l'aturada de l'NBA pel positiu de coronavirus de Rudy Gobert. La nostra lliga també va pensar que parar seria el millor. Fins llavors veies que se suspenien competicions, com la d'Indian Wells de tennis, a Califòrnia, i pronosticaves que era qüestió de temps que ens afectés».



Restriccions des de fa poc

Un cop es va aturar la lliga, Rosell explica que «ens van dir que anéssim cap a casa i que no podíem entrenar-nos plegats per risc de contagi, però a l'estat de Florida no hi havia cap mena de restricció. Fins fa sis o set dies podies fer el que volies. De fet, no ha estat fins ara que s'han tancat establiments, però jo encara puc sortir a córrer al parc que hi ha al costat de casa. No és com a Catalunya, on veus imatges de policia sancionant gent que fa el mateix».

De tota manera, aventura que «en una setmana estarem com allà, o potser pitjor. Fins ara als mitjans ha aparegut més Nova York perquè és on hi ha més contagis, ja que la gent hi viu més agrupada, no hi ha tanta separació com en altres estats, en què les persones viuen en cases soles i hi ha més distància, però ja arribarà. De fet, crec que Florida, on estic jo, ja és el tercer o quart estat en nombre de contagiats».



Sense tornar a casa

El centrecampista berguedà, sorgit del planter del Barça i campió de la lliga nord-americana, la MLS, el 2013, no s'ha ni pogut plantejar tornar a casa aquest dies. «Ja ens van dir des del primer moment que no podíem, ja que si tot tornava a arrencar havíem de ser aquí. De fet, tinc companys nord-americans que tampoc no han pogut viatjar als seus estats. Només permeten desplaçaments si els pots fer en deu hores de cotxe, i amb les distàncies que hi ha aquí, en deu hores no vas enlloc».



Difícil mentalment

D'aquesta manera, el seu dia a dia es redueix a anar a córrer i entrenar-se a casa. «És complicat des del punt de vista mental, ja que no pots fer el que t'agrada. De tota manera, t'has de cuidar com si haguessis de jugar demà, ni que sembli que la situació va per llarg. Pot ser una oportunitat per reforçar músculs i zones que durant la temporada no tractem. A més, a mi també m'ajudarà a recuperar-me d'una petita pubàlgia».

L'avantatge de la MLS és que es juga seguint l'any natural, per la qual cosa «s'espera que després tinguem dates per poder recuperar les jornades perdudes, ni que sigui a costa de retallar les vacances de l'hivern. La temporada se sol acabar l'octubre, amb el play-off el novembre. Es parla d'una final el desembre i a partit únic en una ciutat en què no faci fred». Acompanyat de la seva parella, Rosell intenta mentalitzar-se de mantenir-se en forma ni que ja vegi la forma de la gran onada.