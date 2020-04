El president de la UEFA amenaça Bèlgica de fer-la fora dels tornejos europeus

El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, va criticar ahir durament la decisió de la lliga de Bèlgica de donar per acabada la temporada i va advertir que aquesta mesura posa en perill la participació dels equips d'aquest país en les competicions europees.

Segons Ceferin, «aquest no és el camí. La solidaritat no té una sola direcció. No es pot demanar ajuda i després prendre per compte propi la decisió que es vulgui». El dirigent eslovè va afegir que «he de dir als belgues i a d'altres que potser estiguin pensant en una resolució semblant que posen en perill» la seva presència en tornejos europeus.

El màxim responsable de l'organisme prioritza acabar els campionats el juliol o l'agost ni que hagi de ser a porta tancada. «No és igual el futbol amb espectadors que sense, però en tot cas és millor això i que es pugui veure per televisió». Va aclarir, això sí, que «hauria de ser el juliol i l'agost. El setembre ja no podríem» fer-ho.

La lliga belga va especular dijous de donar per acabada la seva competició i declarar-ne vencedor el vigent líder, el Bruges.