Cisma al futbol dels Països Baixos

? L'Eredivisie, la lliga neerlandesa de futbol, està vivint moments convulsos entre els seus membres. Molts desitgen donar per acabada la lliga i desobeir les directrius de la UEFA. Entre aquests equips hi hauria l'Ajax, que seria proclamat campió, el PSV Eindhoven i l'AZ Alkmaar. En canvi, altres com el Feyenoord són partidaris d'esgotar les vies per acabar el curs. Ahir, el director esportiu de l'Ajax, Marc Overmars, va comparar la federació amb Donald Trump per prioritzar els diners a la salut.