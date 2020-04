Confinament esportiu amb segona lectura

Molt temps per llegir però falta d'accés al material desitjat. És l'inconvenient que, en les llargues jornades de confinament, es poden trobar aquells que desitgen bolcar-se en la lectura, però que no poden anar a buscar nous estímuls a la llibreria habitual. Per pal·liar aquest problema existeixen els llibres electrònics que, a causa del moment que vivim, estan experimentant un creixement en el consum aquests dies.

I de la immensa bibliografia esportiva que existeix actualment es poden salvar una sèrie de llibres que aborden el fenomen des de diferents punts de vista. Perquè la literatura d'esports no només són glosses de grans jugadors o atletes o històries de clubs més o menys afortunades. També s'hi pot trobar crítica social, ficció i la connexió entre l'activitat d'aquest tipus i la història. A més, esportistes de casa nostra ofereixen un bon arsenal de possibilitats per escollir.



Corredors i Guardiola

Dos dels màxims exponents de la matèria prima per escriure són el ceretà Kilian Jornet i el santpedorenc Pep Guardiola. El primer ofereix tres títols interessants com Córrer i morir, La frontera invisible i el darrer Res és impossible (Ara Llibres) en què mostra com s'ho fa per superar-se. En el món dels corredors també trobem la manresana Núria Picas, amb Córrer per ser lliure i Ara o mai, de Columna, en la línia del seu company d'esport.

També sobre córrer, però d'una altra manera, és Les petjades dels herois (Ara Llibres) del periodista de l'Ametlla de Merola Arcadi Alibés, en què fa un repàs dels grans maratonians de la història, com Abebe Bikila o Emil Zatopek.

Pel que fa a l'univers Guardiola, a part de mil i un manuals de sistemes de joc, destaquen tres llibres. Herr Pep i La metamorfosi, (Córner), de Martí Perarnau, són l'anàlisi dels seus anys a Alema-nya, i Cuaderno de Mánchester (Malpaso), de Luis Martín i Pol Ballús, un repàs de la seva trajectòria a Anglaterra.



Els racons de les estrelles

Des d'un punt de vista més clàssic ja hi ha les anàlisis de les vides d'estrelles de l'esport. A causa de la seva recent mort té particular actualitat Kobe Bryant, mentalidad mamba (Alienta), en què ell mateix relata com era el seu tarannà, què el va portar a ser un dels millors jugadors de bàsquet de la història però també a reciclar-se un cop retirat, per, fins i tot, gua-nyar un Oscar per una pel·lícula de dibuixos animats. El llibre té un pròleg de Pau Gasol i una introducció de Phil Jackson, el seu tècnic als Lakers, que, fa uns anys, també va escriure un interessant llibre, Once Anillos (Roca).

Del món del ciclisme irromp la figura del colombià Egán Bernal, guanyador de l'últim Tour i glossat en un llibre d'editorial Aguilar. Ara bé, si el que voleu és morbositat, heu de llegir El caso Neymar, d'África Semprún (Córner), indispensable per als que ja us heu perdut amb tantes desventures amb la justícia de l'astre brasiler.



Història, societat i ficció

I llavors hi ha els apartats per als que no sou tan aficionats a l'esport, però us agrada una bona història. Berlín 1936, d'Oliver Hilmes (Tusquets), i 1968, el año que transformó el mundo, d'Ángeles Magdaleno (Planeta), s'encarreguen de relacionar els Jocs Olímpics d'aquells anys amb la societat del moment. En el segon cas, el llibre tracta de més aspectes, però la cita mexicana i les revoltes que la van precedir hi juguen un paper molt determinant. En la mateixa línia trobem 78. Historia oral del mundial, de Matías Bauso, un assaig sobre com es va organitzar la Copa del Món de futbol d'Argentina enmig d'una cruel dictadura.

Social també és la passió dels aficionats pels seus equips. La col·lecció Hooligans Ilustrados, de Libros del KO, ofereix uns llibrets en què escriptors, aficionats d'equips, mostren el seu amor per uns colors. En destaca Como siempre, lo de siempre, de la cèltica Lucía Taboada, recent premi Panenka al millor llibre de futbol de l'any passat.

En la ficció hi ha tot un món per córrer. És interessant Como llegamos a la final de Wembley (Tusquets), de J. L. Carr, la història ficcionada d'una fita que sembla impossible. En el món del ciclisme, Muerte contrarreloj (Planeta), de Jorge Zepeda Patterson i Contrarreloj (Tusquets), d'Eusebio Fuentes, tracten d'assassinats al Tour de França amb històries força semblants. Finalment, la trilogia del desaparegut Philip Kerr sobre futbol anglès, amb Mercado de invierno, La mano de Dios i Falso Nueve (RBA), amb històries que poden semblar rocambolesques i un pèl exagerades, però que potser no ho són tant.