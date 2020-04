David Walker, ala de l'Andorra, no fa cas al club i torna a casa

L'ala del MoraBanc Andorra David Walker ha decidit tornar a Ohio, als Estats Units, per estar amb la seva família sense fer cas de les recomanacions del conjunt del Principat, segons fonts de l'equip. El jugador, de 26 anys, va emprendre un viatge de Barcelona a Detroit amb escala a Amsterdam. Es tracta del primer basquetbolista de la plantilla d'Ibon Navarro que torna al seu país després de no poder suportar les mesures de confinament que també hi ha al país pirinenc.