L'investigador Oriol Mitjà recomana no obrir el Camp Nou fins a la tardor

L'investigador Oriol Mitjà, especialista en medicina interna i malalties infeccioses i de molta actualitat les darreres setmanes arran de l'epidèmia de coronavirus, va dir ahir, en una entrevista a RAC-1, que aconsellaria no tornar a obrir el Camp Nou fins a la tardor per tal de poder-ho fer amb més seguretat.

En una extensa entrevista per conèixer l'estat de la qüestió de la pandèmia de Covid-19, Mitjà, associat a l'hospital de Can Ruti de Badalona, va insistir a mantenir «les mesures de distanciament social» i anar apostant a mitjà termini per una certa permissivitat en el desconfinament, però molt lentament per evitar un nou repunt de contagis.

Preguntat pels esdeveniments esportius, i les dates de retorn amb les quals treballen algunes federacions i lligues, va tornar a referir-se a la importància que no hi torni a haver una pandèmia quan s'estiguin reduint els contagis, ja que «el confinament és l'única capacitat de controlar el virus mentre no hi hagi mesures farmacològiques» amb el qual se'l pugui eliminar definitivament».