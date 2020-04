Xavi Hernández i Núria Cunillera donen un milió d'euros al Clínic

La parella formada per l'exfutbolista i actual entrenador Xavi Hernández i la seva esposa, la periodista Núria Cunillera, van anunciar ahir que han donat un milió d'euros a l'Hospital Clínic de Barcelona per combatre l'epidèmia de coronavirus. Xavi va explicar que, «gràcies a les aportacions que farem a l'hospital, aquest podrà adquirir més equipaments per a professionals i pacients». Messi i Guardiola ja van donar la mateixa quantitat uns quants dies enrere.