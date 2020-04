La Federació Catalana de futbol proposa exercicis d'entrenament propioceptiu

La Federació Catalana de Futbol amplia la pauta de treball a casa amb una nova sèrie d'exercicis per prevenir lesions i millorar aspectes com la coordinació i l'equilibri, com a complement a la guia d'entrenament per federats i federades.

La Federació Catalana de Futbol facilita 14 exercicis d'entrenament propioceptiu per fer a casa, seguint amb la línia d'oferir informació de servei a tots els federats i federades durant el període de confinament. El pla de treball inclou una pauta que ajuda a prevenir lesions i millorar aspectes com la coordinació i l'equilibri, i ha estat dissenyat per l'Àrea Esportiva de la FCF, amb la col·laboració del preparador físic de les seleccions catalanes, Andrés González.

L'objectiu dels exercicis propioceptius passa per reforçar el sistema neuromuscular, reeducant els senyals d'alerta i corregint a temps la posició, i són especialment recomanats en esports de girs bruscos o els canvis de sentit sobtats, com el futbol i el futbol sala. En aquest sentit, protegeixen de les lesions i ens permeten reaccionar de manera ràpida davant postures i recolzaments inesperats per prevenir-les. El treball de propiocepció és complementari a l'entrenament convencional i, a més, serveix per recuperar les lesions i evitar les recaigudes. També contribueix a millorar el rendiment dels esportistes, amb capacitat de realitzar moviments i salts, i reforça aspectes com la coordinació, l'equilibri, l'agilitat, l'elasticitat, la força i l'estat físic.