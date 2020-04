Els futbolistes exigeixen que es prioritzi la seva salut

Els futbolistes de Primera i Segona Divisió del futbol estatal consideren, en relació amb la crisi sanitària actual, que «la primera preocupació i exigència és la salut» i que la competició «no s'ha de reprendre fins que les autoritats sanitàries no ho autoritzin».

En un comunicat difós pel sindicat AFE, els jugadors reiteren que el calendari de la competició «queda supeditat a les decisions de les autoritats sanitàries» i que tot «ha d'estar condicionat a la salut individual i a la protecció de la salut pública, la de tots els ciutadans d'aquest país». Recorden que la tornada «requerirà d'un protocol que determini l'existència d'un coordinador de prevenció de riscos i especialista en pandèmies, que garanteixi la seguretat sanitària de tots els operadors que actuen en el futbol».

Pel que fa als expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que ja s'han aplicat en algunes entitats, els jugadors consideren «estrany que des de LaLliga se'ls doni suport, tenint en compte que el control econòmic i la ben sanejada economia predicada des de la patronal no ha suposat un coixí per a la situació temporal de dos mesos, veient que la competició ha estat suspesa i no pas cancel·lada».

Aquestes paraules van ser respostes pel president de LaLliga, Javier Tebas, que va escriure a les xarxes socials que «el control de la Lliga no té res a veure amb els efectes de la Covid-19» i que «els jugadors de diversos clubs» ho han entès acceptant els ERTO.