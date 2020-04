Un gimnàs muntat a casa dels pares

? Esther Guerrero va aparèixer la setmana passada sent entrevistada en un programa que l'exatleta Juan Carlos Higuero està emetent aquests dies al seu compte d'Instagram. Va explicar que té tot un gimnàs muntat a casa dels seus pares, a Ba-nyoles, on està confinada, ja que és més gran que el seu pis. És allà on fa tots els exercicis, amb aparells i peses que li ha cedit el Club Natació Banyoles, el club amb el qual treballa habitualment. D'aquesta manera, pot mantenir el pla de treball dels seus tècnics, Lleonart i Leibar. Guerrero té una germana, Marina, també corredora de mig fons, que forma part de la plantilla de l'Avinent Manresa.