L'ACB arrenca avui una subhasta solidària

L'ACB posarà en funcionament avui la subhasta solidària #LaMejorAsistencia per recaptar fons que es destinaran a la campanya de la Creu Roja contra el coronavirus apadrinada per Pau Gasol i Rafa Nadal. Estrelles i llegendes de la Lliga Endesa, grans figures de l'esport i amics del bàsquet han donat productes per a aquesta subhasta, a la qual es podrà accedir entre aquesta mateixa tarda i aquest proper dissabte.