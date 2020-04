Mor per coronavirus Dolors Sala, la mare de Pep Guardiola

La mare de l'entrenador Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió, ha mort avui després de contraure coronavirus, segons ha anunciat el Manchester City, l'equip que entrena el santpedorenc.



Dolors Sala ha mort als 82 anys a Manresa. Estava casada amb Valentí Guardiola i un altre fill seu, Pere Guardiola (són diversos germans) també està relacionat amb el futbol com a màxim accionista del CF Girona.



"La família del Manchester City està devastada en informar de la mort de la mare d'en Pep, Dolors Sala Carrió", ha dit el club anglès en un tuit.







The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep's mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .