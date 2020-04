Trump insta les grans lligues a tornar a l'acció «ben aviat»

El president dels Estats Units, Donald Trump, vol que els esports professionals del país es reprenguin com més aviat millor, després de mantenir una conferència telefònica dissabte sobre la pandèmia de coronavirus amb els comissionats de les grans lligues.

L'NBA i la WNBA de bàsquet, l'MSL de futbol i l'NHL d'hoquei gel han estat suspeses i l'inici de la temporada de l'MLB de beisbol s'ha endarrerit.

Segons Trump, «els comissionats no poden fer això. Els seus esports no van ser dissenyats per a això. Tot el concepte de la nostra nació no va ser dissenyat per a això. Hem de tornar i volem fer-ho molt aviat». El president va reclamar que «els aficionats tornin aviat als estadis. No puc dir cap data, però crec que serà més aviat que tard».

Tot això ho va dir el dia en què els Estats Units van superar els 300.000 contagiats pel coronavirus, amb més de 8.100 morts, i en plena expansió.