Ajornen un any la trobada de bàsquet femení de Manresa

La trobada de bàsquet femení que estava programada pel dia 13 de juny ha quedat ajornada un any. Aquesta celebració volia ser un recordatori de les temporades en els quals Manresa va gaudir d'un equip de Primera Divisió femenina, concretament dels anys 1986 al 1992, sota la denominació de Sant Francesc, Font Vella i Pryca, A les portes dels Jocs Olímpics de Barcelona, els problemes econòmics van trencar la seva continuïtat de l'equip Aquest va ser un projecte que es va forjar després de la fusió del Bàsquet Femení Manresa i la Joviat, que disposava d'un equip jove amb molt talent. En el darrer partit del Baxi Manresa, contra el Betis, es va fer la presentació de la trobada, amb la presència d'algunes de les jugadores protagonistes d'aquella època. Una de les promotores, Mònica Valentí, ha comentat des d'Itàlia, on resideix, que «hem esperat més de 30 anys per fer aquesta trobada i no deixarem que uns mesos més ens treguin la il·lusió de tornar-nos a veure en una pista de bàsquet».