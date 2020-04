El cúrling també s'apunta a la moda virtual a la Cerdanya

La Federació Espanyola d'Esports d'Hivern (FEDI) ha suspès totes les competicions que mancaven per celebrar aquesta temporada seguint les restriccions i indicacions a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel Coronavirus (Covid-19). Tot i això, un grup d'aficionats a l'esport del gel i amb moltes ganes de continuar gaudint del curling, ja que no hi ha pandèmia que els aturi, s'han reinventat i adaptat a les circumstàncies per a continuar la temporada actual.

Els clubs Cúrling Puigcerdà Pànxing i Harrikada Curling Taldea de Vitòria han dissenyat un torneig virtual que es jugarà gràcies a la plataforma online de FlyorDie (www.playcurling.com). Aquest joc permet que jugadors d'arreu del món puguin enfrontar-se i seguir gaudint d'aquest esport, tot i que des de la comoditat de casa seva i sense el fred de les pistes. El HarriPuig Online Bonspiel començarà aquest dijous 9 d'abril, amb un total de 72 jugadors i es distribuirà des del començament amb 8 grups on els 4 primers classificats accediran a la fase final de la competició, fins a la final que es disputarà el diumenge 19 d'abril.

La iniciativa ha estat considerada pels dos clubs de gran èxit, tan per l'elevat número d'inscripcions, com per la presència de participants de Canadà, Dinamarca, França, Suïssa, y la República Txeca a banda de la participació de la gran majoria de clubs nacionals.

El Covid-19 no ha permès que es pugui celebrar el San Prudencio Curling Cup que s'havia de disputar els dies 17, 18 i 19 d'abril i en el l'entitat ceretana hi participava amb l'objectiu de defensar el títol obtingut l'any passat.

El HarriPuig Online Bonspiel es podrà seguir pel canal de Youtube de Harrikada Curling Taldea.