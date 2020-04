Escacs per activar el cervell en el confinament

Abans d'entrar de ple en la crisi del coronavirus, el Catalònia Joviat organitzava cada divendres, al seu local, a l'Ateneu Les Bases, un torneig de partides ràpides d'escacs amb caràcter social. Un cop decretat l'estat d'alarma, amb el corresponent confinament de les persones a casa seva, aquesta rutina setmanal, lògicament, s'ha hagut de deixar de fer.

Per suplir la suspensió d'aquesta activitat, i aprofitant les noves tecnologies, el club manresà ha tingut la pensada de continuar jugant als escacs, però en aquest cas on-line, i diàriament, festius inclosos. Així, cada dia a 2/4 de 7 de la tarda, i cadascú des de casa seva, es fa el Torneig Catalònia Joviat i Amics de partides ràpides, obert a tots els socis de l'entitat i també als jugadors de la comarca i de fora que puguin estar interessats en aquesta organització.

Josep Antoni Uber, pare del jove jugador del Catalònia Joviat Hugo Uber (10 anys), és l'ànima d'aquest torneig que comença i acabava en cadascuna de les jornades. Uber ha comentat que «vam buscar una plataforma gratuïta a través de la qual es pogués jugar tant amb mòbil com amb qualsevol tipus d'ordinador. Vam trobar Licichess, que et permet configurar les característiques del teu propi torneig. A través d'un enllaç hi pot jugar qui vulgui, tot i que lògicament la majoria de participants són del club, però també de la comarca, de Sant Joan, de Súria... Només cal que tinguin la contrasenya, i s'hi poden apuntar en qualsevol moment. La mitjana està entre 35 i 40 escaquistes de totes les edats cada dia; un terç, aproximadament, escolars. Havíem estat més al principi, però com que en l'actualitat ja hi ha altres entitats que fan aquesta proposta arreu de Catalunya, ha baixat una mica la participació. Aquesta plataforma et permet, per mitjà d'un xat, que els jugadors puguin interactuar entre ells mentre juguen, per si volen demanar taules o alguna altra cosa».

La mecànica del torneig és prou senzilla. Quan un jugador es registra té un ELO de 1.500, que millora a mesura que va obtenint victòries. De forma automàtica, la plataforma fa els primers emparellaments i, a partir d'aquí, la resta ja depenent dels resultats. Segons Uber, «guanya qui fa més punts i, per tant, té avantatge aquell que aconsegueix jugar més partides, que són d'un màxim de 10 minuts. En cas de sumar tres victòries seguides, tens un bonus, però t'has d'esforçar per no perdre el que s'anomena estar en ratxa. Es donen dos punts per la victòria, un per les taules i zero per la derrota. És un torneig pensat per motivar la gent a qui li agraden els escacs».