Pendent de l'ascens a Primera Catalana

Com el 100% de les entitats esportives de casa nostra, el Catalònia Joviat ha hagut d'aturar les seves activitats federades, a l'espera de poder tornar a la normalitat un cop passada la crisi sanitària pel coronavirus. Acabi com acabi, aquest ha estat un curs especial per a aquest nou club, que s'ha creat com a fusió de l'Escacs Catalònia Club i la secció d'escacs de la Fundació Joviat, només pendent del vistiplau d'una assemblea que ja s'hauria d'haver celebrat fa uns dies, però l'estat d'alarma ho ha impedit.

Ildefons Hernández és el president del Catalònia Joviat. Ell recorda com va sorgir la possibilitat de l'esmentada unió: «Jo era vicepresident del Catalònia i en una xerrada informal amb la Carme Mas, una de les responsables de la secció d'escacs de la Joviat, vam parlar de les dificultats que teníem nosaltres a l'hora de captar escolars per jugar a escacs; ella em deia que ells tenien el problema invers, no trobaven jugadors amb experiència i els seus escaquistes joves tenien poques sortides. Però va quedar aquí, sense res més. Un any després, jo ja com a president interí del Catalònia, la Joviat ens va oferir la possibilitat d'unir esforços en una sola entitat. Ho vaig proposar a la junta directiva i l'acord entre les parts va ser molt ràpid. Vam demanar a la Federació Catalana d'Escacs com ho podíem gestionar, i encara que tècnicament es tracta d'una absorció per poder mantenir les categories, el cert és que estem parlant d'una fusió, i la veritat és que aquesta temporada, la primera, ens hem adaptat molt bé».

El Catalònia Joviat manté el local que l'Ajuntament va cedir fa uns anys per als escacs a l'Ateneu Les Bases, després que l'Escacs Catalònia Club hagués de deixar l'estatge social que tenia als Dipòsits Vells. Segons Ildefons Hernández, «vam haver de marxar per temes de salubritat. A més, ens entraven a robar tot sovint i en aquella zona hi havia molta brutícia i mal ambient. No era còmode per a nosaltres estar allà, malgrat que per les dimensions era el local ideal. En canvi,a l'Ateneu Les Bases no hi cabem i ens limita molt un horari marcat. No podem fer segons quins tipus de tornejos. Tenim més de 80 socis i ni un social podem organitzar. Com a màxim podem tenir 16 taules i, per tant, poden jugar 32 jugadors. Per això hem de fer algunes activitats a la Joviat. Precisament, ara l'1 de maig teníem previst un Open Internacional de molt nivell que hem hagut d'ajornar fins al 19 de setembre, data que ja hem reservat. Ha estat una llàstima perquè comptàvem amb un espònsor molt potent que esperem poder mantenir. Amb tot això, ja estem pensant en el 2023, quan el Catalònia complirà el seu 75è aniversari».