El vicepresident de Barça Rousaud es rebela contra Bartomeu

Emili Rousaud ja no és l'home de confiança de Bartomeu per succceir-lo en el càrrec

El vicepresident institucional de l'FC Barcelona, Emili Rousaud, ha assegurat aquest dimecres, respecte del 'Barça Gate', el cas d'espionatge de el club en les xarxes socials, que a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu es va optar per fraccionar les factures per evitar "controls interns", i que fruit d'això diversos directius, entre ells ell, van demanar al president que avancés les eleccions.

"No és que ho vagi a dir l'auditoria, és un fet i ja sabem que es van fraccionar factures per evitar controls interns. Soc al Comitè d'Adjudicacions i aquestes factures es van dividir, és una realitat", ha afirmat Rousaud en declaracions a el programa ' aquí, amb Josep Cuní 'de la Cadena SER.

El 'Barça Gate', destapat també a la Cadena SER, neix amb el pagament d'un milió d'euros de l'FC Barcelona a l'empresa 'I3Ventures' per monitoritzar les xarxes socials, si bé algunes de les suposades comptes controlats per l'empresa es dedicaven a criticar jugadors en actiu de club, com Leo Messi o Gerard Piqué, a expresidents com Joan Laporta o a el candidat a les eleccions Víctor Font.

Amb la sortida a la llum d'aquest cas, negat pel FC Barcelona en un comunicat en què assegurava que no s'havia demanat en cap moment a l'empresa que critiqués a ningú ni ataqués a rivals de Bartomeu o de l'entitat, diversos directius van mostrar el seu descontentament amb la situació a president, a què van demanar convocar eleccions aquest estiu, rebent la negativa de l'mandatari.

"Sempre intento actuar amb honestedat, entenc que a el president aquestes discrepàncies o el voler arribar a el fons de certes qüestions per aclarir-les potser no li ha agradat ... No puc no dir res quan fraccionen factures per no passar controls interns", ha carregat Rousaud en aquest sentit.

L'encara vicepresident ha destapat també que Bartomeu intenta degradar ara als quatre directius --Emili Rousaud, Quique Tombas, Josep Pont i Silvio Elías-- que no van demanar la seva dimissió, però sí que li van qüestionar aquesta operació de l' 'Barça Gate'. "Bartomeu em va trucar i em va dir que volia fer una remodelació a la junta i que tenia recels amb alguns directius, entre ells jo. Em va dir que havia filtracions que van molestar a jugadors i que jo posava en dubte el treball dels executius", ha denunciat .

"Li vaig dir a Bartomeu que jo parlo amb la premsa, però que no filtre, i mai he criticat els jugadors. Li vaig demanar que el millor era parlar cara a cara quan passés l'estat d'alarma, li vaig dir que em deixés reflexionar per dir-li alguna cosa. Em sembla poc valent fer això per telèfon i sense avís previ ", s'ha sincerat l'actual vicepresident, que havia de ser el relleu de Bartomeu a les eleccions de 2021.

Malgrat el desig de Bartomeu de fer dimitir a aquests directius, segons Rousaud, aquests no tenen intenció de fer-ho. "Segons els Estatuts, el president pot degradar, però com a càrrec electe no em pot expulsar. He llegit que no vull dimitir, no és això, no he pres una decisió i per tant ara no tinc la predisposició a fer-ho", ha apuntat.

"No em semblen les formes correctes, vull reflexionar, demano calma, no he fet res per merèixer aquest tracte. És lícit que Bartomeu vulgui gent de confiança i no discuteixi res, però no són les formes correctes trucar en ple confinament. No li haurà interessat esperar ", ha lamentat.

SEGUEIX IL·LUSIONAT AMB SER EL RELLEU DE BARTOMEU

El directiu ha indicat que "les raons" esgrimides pel president blaugrana "no són lògiques". "A la Junta informal de fa unes setmanes mai es va demanar la dimissió de Bartomeu, es va plantejar que potser el convenient era avançar eleccions, la majoria es decantava per això però no va passar res", ha reiterat.

A més, a falta que es donin a conèixer les dades d'una auditoria demanada pel club per donar llum a l' 'Barça Gate', de moment només es va desvetllar des de dins de el club, no a nivell oficial, que Jaume Masferrer --mano dreta de Bartomeu-- havia estat apartat, cosa que Rousaud posa també en dubte.

"Bartomeu ens va dir que Masferrer estava suspès de sou i feina, no sé si està cobrant. Però em va sorprendre que dimarts un directiu em digués que Masferrer va cridar per preguntar-li coses. Potser està assessorant a president, no ho sé", ha apuntat.

D'altra banda, ha reconegut que ser president de l'Barça és una cosa que encara li fa "molta il·lusió", si bé el seu camí com a possible candidat continuista pot estar ja torpedinat. "Cal veure si les condicions són adequades. Una candidatura continuista d'una Junta que no tingués suficient credibilitat, no tindria gaire sentit", ha confessat.