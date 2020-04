El Barça i l'Espanyol donen suport als seus socis d'edat avançada

Amb la voluntat de poder atendre els socis de més edat que es puguin veure afectats per la crisi del coronavirus aquests dies de confinament, el FC Barcelona i la Creu Roja han arribat a un acord de col·laboració, gràcies al qual voluntaris de la mateixa Creu Roja assisteixen els associats de més de 80 anys que el club blaugrana ha detectat que necessiten algun tipus de suport domiciliari per aquelles coses més bàsiques, ja sigui obtenir aliments o altres requeriments.

Aquest acord s'ha acordat per completar el programa «T'acompanyem a casa» que va posar en pràctica la setmana passada per contactar amb tots els senadors blaugrana i socis de més de 80 anys, amb l'objectiu d'informar-los i saber quines són les seves inquietuds, assistir-los i fer un seguiment del seu estat de salut anímic al llarg d'aquesta crisi. Aquest servei va dirigit a un col·lectiu format per uns 9.000 socis, dels quals més de 4.000 ja se'ls ha pogut trucar. Cal recordar que, tot i estar tancades les instal·lacions del Camp Nou, es mantenen operatius els canals telemàtics d'atenció a través del telèfon gratuït per als socis, el 9o0 18 99 00, o pel correu electrònic oab@fcbarcelona.cat.



L'Espanyol, també

Igualment, el RCD Espanyol no és aliè a les principals necessitats dels seus socis i, per això, ha decidit posar en marxa un programa solidari per als 1.511 socis pericos majors de 75 anys que resideixen a les comarques barcelonines (inclosos el Bages i el Berguedà).

És per això que el club ofereix una xarxa de serveis d'acompa-nyament als socis i sòcies més grans i als que tenen abonament a la zona de discapacitats de l'RCDE Stadium.

En col·laboració amb la Fundació RCDE, els Voluntaris RCDE i la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol (FCPE), els socis més vulnerables podran gaudir d'un servei d'acompanyament telefònic, així com també, si ho necessiten, l'opció de fer-los arribar productes de primera necessitat alimentaris i farmacèutics per evitar que hagin de sortir de casa.

El projecte consisteix a formar parelles de socis en aquesta època de crisi. És a dir, que un soci major de 75 anys o amb discapacitat que requereixi ajuda tingui un altre soci per assistir-lo. La persona que vulgui participar en aquesta iniciativa, haurà de viure al Bages i Berguedà o a prop dels socis que necessitin assistència. Mitjançant un correu electrònic, aquest col·lectiu de socis i sòcies podrà posar-se en contacte amb el club per tal de sol·licitar l'ajuda esmentada. En el moment en què es tingui coneixement de la necessitat, es farà el requeriment de voluntaris a través dels Voluntaris RCDE, la FCPE i, en tot cas, les xarxes socials del club.

A través del correu marketing.social@rcdespanyol.com (habilitat exclusivament per a la gent gran), aquest col·lectiu de socis i sòcies podrà posar-se en contacte amb el club per tal de sol·licitar l'ajuda esmentada.