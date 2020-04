ARXIU PARTICULAR

Ulleres motociclistes per a la residència El Lledoner de Sant Fruitós

El pilot de motos santfruitosenc Carles Checa ha donat 30 ulleres de motociclisme per a la residència per a la gent gran El Lledoner de Sant Fruitós de Bages.

Aquestes ulleres, que s'utilitzen per a curses i entrenaments, serviran com a mesura de protecció per als treballadors del centre.