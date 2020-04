Èric Montes ataca durament Pep Segura, exdirector esportiu del Barça

Èric Montes va jugar al Barça nou temporades. Va arribar-hi amb deu anys i en va marxar en 2017 rumb al Peralada. Avui juga a la Cultural Lleonesa, a Segona B. El jugador del planter blaugrana va atendre al periodista manresà Albert Blaya, del web d'informació culer, 'Estadi Johan Cruyff', per repassar la seva trajectòria al Barça. Montes recorda com va canviar tot l'arribada de l'olesà Pep Segura a el club i no va dubtar a carregar durament contra l'exdirector esportiu.

Va ser capità de l'Juvenil A que va estar a punt d'arribar a la final de la UEFA Youth League la temporada 16-17, la seva última a l'entitat. En aquell equip va jugar al costat de Jordi Mboula, Àlex Collado, Marc Cucurella, Oriol Busquets, Carles Pérez o Monchu. Comparteix generació amb Carles Aleñá, de qui assegura que "anava molt sobrat. He jugat sempre amb ell. Convivim junts a La Masia, a la mateixa habitació, i sempre vaig saber que arribaria a el màxim nivell. Estava en una altra lliga. Tècnicament és un espectacle , però és que físicament és un portent, molt poderós. Prova de tirar-ho a terra, és impossible ".

Montes parla meravelles de les seves llavors entrenadors, Gabri i Albert Jorquera: "Més que el que ens aportaven a nivell tàctic era el saber gestionar un vestidor, que tothom estigués content i motivat. És molt difícil, i més en aquestes edats. Ha estat dels millors entrenadors que he tingut ". També de García Pimienta: "Imposava molt respecte quan el veies de lluny, però aconsegueix que ningú es desconnecti mai. És un entrenador súper exigent i que aconsegueix que tothom estigui sempre preparat, fins guanyant 5-0 et posava pressió. Ja et podies oblidar de jugar durant dues setmanes si no corries ".

L'arribada de Pep Segura

La seva costa avall va ser quan Pep Segura va prendre les regnes de el futbol formatiu: "Van ser els pitjors anys que vaig viure dins el club. Tot va canviar. Va començar a canviar entrenadors perquè sí, a fer fora jugadors que els entrenadors havien demanat que es quedessin. Feia la sensació que tot el que abans funcionava va deixar de fer-ho. L'ambient no era sa i les decisions sortien d'ell, no enteníem res. De vegades els deia als entrenadors les alineacions que havien de treure. Feia el que volia ".