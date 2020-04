La Generalitat injectarà 61.500.000 euros a l'esport per pal·liar la crisi

La Generalitat de Catalunya destinarà aquest any 61,5 milions d'euros dins d'un Pla Nacional per a la Reactivació de l'Esport i l'Activitat Física que l'administració catalana i el sector esportiu impulsaran després de reunir aquest dijous de manera telemàtica.

La partida es desglossarà en 51,5 milions per al "teixit esportiu" mitjançant subvencions i programes, i 10 milions per a entitats esportives a través de crèdits directes de Consell Català de l'Esport i de l'Institut Català de Finances (ICF), segons explica el comunicat emès pel Govern català.

Aquest pla nacional pretén ser una "resposta global" que tingui en compte la diversitat de el sector i aglutini un seguit de mesures a realitzar tant per les administracions com pel teixit esportiu per pal·liar els efectes "esportius, econòmics, socials i laborals" ocasionats per la pandèmia de coronavirus.

"Hem de reivindicar la importància que té l'esport en la societat en la seva recuperació tant des del punt de vista de la salut com de l'economia quan deixem enrere la pandèmia", va dir en un comunicat el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras.

Aquest organisme públic ha d'elaborar també un estudi "exhaustiu" de l'impacte que el coronavirus està tenint en l'esport català per poder "guiar" la política esportiva de "la Generalitat, el conjunt de les administracions i de el sector esportiu" durant els propers exercicis.

La Taula Sectorial de el Pla Nacional de valorar si es reprenen i com les competicions esportives i escolars de la temporada 2019/2020, la tornada als entrenaments dels esportistes d'alt nivell als clubs, centres de tecnificació i a al CAR de Sant Cugat, així com la celebració de competicions internacionals previstos a Catalunya per a aquest any.

Finalment, la secretària general de l'Esport demanarà a el Govern a través de el Consell Superior d'Esports (CSD) mesures de caràcter econòmic com que no cobrin les quotes bancàries de les operacions de finançament contrets per entitats esportives mentre estiguin sense activitat.

En aquesta mateixa línia, també demana a l'estat línies d'ajuts específics per als autònoms de el sector esportiu fins que no recuperin la seva activitat, la creació d'un tipus d'IVA de l'10% en relació a la prestació de serveis vinculats a l'esport o la deducció en la declaració de l'IRPF de les quotes d'abonats i socis a qualsevol tipus de centre esportiu.