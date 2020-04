L'ACB crea una fila zero perquè tothom pugui col·laborar amb la subhasta solidària

L'ACB ha creat una fila zero perquè tots els que es vulguin sumar a la seva subhasta solidària #LaMejorAsistencia ho puguin fer amb una donació directa, ja que vegada els 92 'tresors' en subhasta estan aconseguint quantitats no aptes per a totes les butxaques.

La donació directa es pot realitzar a través del següent compte: ES10 2100 8637 6602 0017 5475 (CaixaBank). Tots els fons recaptats es destinaran a el projecte #NuestraMejorVictoria de Creu Roja, apadrinat per Pau Gasol i Rafa Nadal.

Per premiar a tots els que facin la seva aportació directa, es sortejaran unes sabatilles signades per Stephen Curry. La subhasta conclourà aquest dissabte a les 20.45 hores amb una gala que s'emetrà a través del canal #Vamos de Movistar.

La Grada d'Animació es retira de la licitació

D'altra banda, la Grada d'Animació, un dels grups que dona suport al Baxi Manresa en els seus partits, es va retirar de la licitació per la camiseta de Joan Creus a la qual es pot aspirar en la subhasta solidària. El motiu és que no es tracta de la camiseta amb la qual Creus va guanyar la lliga, tal com s'havia dit en la presentació, sinó d'una altra. La Grada havia iniciat una recollida de fons per aconseguir que la camiseta es quedés a Manresa.