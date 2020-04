Pleguen sis directius del Barça, entre ells, els vicepresidents Rousaud i Tombas

Sis directius del FC Barcelona, entre ells els vicepresidents Emili Rousaud i Enrique Tombas, han presentat la seva dimissió per escrit al president de l'entitat Josep Maria Bartomeu, segons una informació avançada pel diari 'La Vanguardia' i confirmada per EFE.

És el moviment de resposta d'aquest grup de directius, després que Bartomeu demanés la dimissió per la falta de confiança de Rousaud i de Tombas, però també de Sílvio Elías i Josep Pont.

La sorpresa s'ha produït quan a aquests quatre s'han afegit dos més: Maria Teixidor i Jordi Calsamiglia. Tots ells han dipositat en una notaria una carta de dimissió i posteriorment han comunicat la seva decisió al president de l'entitat.

Estatutàriament Bartomeu podria continuar amb el seu mandat, que venç al juny de 2021, tot i que aquesta decisió el posa en un compromís, ja que es posa en dubte el seu lideratge, així com la cohesió de l'equip directiu.

El cas de la presumpta utilització d'una empresa per influir negativament en el prestigi en les xarxes socials de jugadors, ex jugadors i part de l'entorn del club sense coneixement de part de la directiva ha estat la gota que ha fet vessar el got.

A la carta de comiat dels dimissionaris, segons avança La Vanguardia, els sis directius asseguren que han pres la decisió al veure's incapaços "de revertir els criteris i les formes de gestió del club davant els importants reptes de futur i, especialment, a partir del nou escenari post pandèmia".

"Demanem que una vegada es presenti el resultat de l'auditoria encarregada a PWC -pel cas 'Barçagate'-, es depurin responsabilitats així com l'eventual rescabalament patrimonial que correspongui. Com a últim servei al nostre club, recomanem que tan d'hora com les circumstàncies ho permetin convocar unes noves eleccions que permetin, amb tota la 'autoritas', gestionar el club de la millor manera possible davant els importants reptes del futur més immediat ".

Des que al juliol del 2015 guanyés folgadament les eleccions a la presidència del Barcelona, els canvis en la junta directiva de Josep Maria Bartomeu han estat constants.

Sobre un total de 21 components, 11 han presentat la seva renúncia per diferents motius. Només un dels vicepresidents, Jordi Cardoner, es manté en el càrrec des de llavors